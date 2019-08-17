После ДТП на «Коле» вспыхнула иномарка и погиб водитель

В Ленобласти после ДТП на трассе «Кола» началась проверка. В результате столкновения трех иномарок один из водителей погиб. Иномарка вспыхнула, после того, как в нее влетел второй автомобиль.

Авария случилась поздним вечером в пятницу, 16 августа.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Volkswagen столкнулся с Mazda, которая двигалась попутно. От удара Mazda улетела в кювет, а первая иномарка выехала на встречную полосу. На «встречке» Volkswagen врезался в грузовик. В итоге иномарка загорелась, а грузовик также оказался в кювете.

В результате полученных трав водитель Volkswagen скончался. Остальных водителей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии на Малоохтинском проспекте в Петербурге. Участниками случившегося стали мотоцикл и легковой автомобиль.