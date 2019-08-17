Мотоциклиста увезли в тяжелом состоянии после ДТП на Малоохтинском

Мотоциклиста увезли в тяжелом состоянии после ДТП на Малоохтинском
Мотоциклиста увезли в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы случилось ДТП с участием мотоциклиста BMW и автомобиля Hyundai.

Все произошло в ночь на субботу, 17 августа, на Малоохтинском проспекте. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте», автомобиль совершил поворот направо со среднего ряда и сбил мотоциклиста. Он ехал попутно.

Со слов очевидцев, водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате произошедшего ведется проверка, устанавливаются детали произошедшего. Состояние второго водите не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации водителей после аварии в Колпино. Инцидент произошел вчера вечером, 16 августа. Все случилось на перекрестке улиц Ремизова и Тверской.

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Мотоциклиста увезли в тяжелом состоянии после ДТП на Малоохтинском
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