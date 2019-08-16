После аварии в Колпино госпитализировали двух человек

Оба пострадавших находятся в больнице с травмами. Фото: https://vk.com/spb_today

Оба пострадавших находятся в больнице с травмами. Фото: https://vk.com/spb_today

Один находится в тяжелом состоянии, а другой получил травмы средней степени.

Все случилось сегодня вечером, 16 августа, в Колпино на перекрестке улиц Ремизова и Тверской. Обо всем сообщили сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а затем в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗ не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену» при повороте, что и стало причиной столкновения. В результате аварии два человека получили травмы – оба находились в отечественном автомобиле. Пассажир находится в тяжелом состоянии, а водитель получил травмы средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Они пытаются понять, кто на самом деле виноват.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что три человека пострадали в ДТП со «скорой» в Пушкине. Люди писали, что в Пушкине на пересечении Набережной и Средней улицы столкнулись «Хонда» и машина скорой помощи.