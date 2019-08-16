Три человека пострадали в ДТП со «скорой» в Пушкине

Пациент, к которому ехала карета, получил помощь со значительным опозданием.

Все случилось сегодня, 16 августа. Обо всем сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что в Пушкине на пересечении Набережной и Средней улицы столкнулись «Хонда» и машина скорой помощи.

По предварительным данным, легковушка ехала по второстепенной дороге и отказалась уступать бригаде «скорой», из-за чего и произошло ДТП. В результате пострадали три человека – водитель автомобиля, мужчина-фельдшер и мужчина-врач. Медикам понадобилась помощь, так что их госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что карета скорой ехала к пациенту по вызову.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге карета осталась без колес и лошадей. По предварительным данным, в результате необычной аварии никто не пострадал. Катался ли кто-то из туристов на карете в момент ДТП – непонятно.