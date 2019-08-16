В Петербурге карета осталась без колес и лошадей

Транспортное средство, достойное королей и королев, ограничивает движение.

Все случилось сегодня, 16 августа, на Васильевском острове. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». Люди выложили фотографию, на которой запечатлена карета – с отваливающимися колесами. Петербуржцы пишут, что лошадей поблизости тоже не видно.

По предварительным данным, в результате необычной аварии никто не пострадал. Катался ли кто-то из туристов на карете в момент ДТП – непонятно.

«Как не хватает комментария.: «Стою на набережной, нужна запаска. 35 радиус»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на пересечении Академика Павлова и Уфимской грузовик размножил бампер иномарки. На опубликованных пользователями фотографиях видно, что иномарка сильно пострадала. Информации о состоянии водителей не поступало.