На пересечении Академика Павлова и Уфимской грузовик размножил бампер иномарки

В Санкт-Петербурге на пересечении улиц Академика Павлова и Уфимской произошло ДТП. Участниками аварии стали грузовик и легковой автомобиль.

Все произошло сегодня, 16 августа. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», красная иномарка Iveco не уступила дорогу второму участнику.

«Очередная газель решила срезать поворот», — прокомментировал подписчик.

На опубликованных пользователями фотографиях видно, что иномарка сильно пострадала.

Информации о состоянии водителей не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Красногвардейском районе Северной столицы. Авария произошла сегодня утром, 16 августа. Очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта, где произошел инцидент, аварии случаются часто.