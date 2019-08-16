На пересечении Десантников и Ленинского столкнулись Hyundai и Volkswagen

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Иномарки «встретились» утром, около 11 часов.

Автомобили Hyundai и Volkswagen столкнулись на пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», ДТП на этом пересечении случается уже не в первый раз.

«Постоянно на этом перекрестке бьются», — комментирует подписчик.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с участием автомобиля каршеринга, водителем которого оказался 16-летний школьник. ДТП случилось на Лиговском проспекте в Петербурге. В результате аварии также пострадала молодая девушка. Она переходила пешеходный переход на зеленый свет, когда в нее отлетел осколок автомобиля.