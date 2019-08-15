Водителю каршеринга, устроившего серьезное ДТП на Лиговском, оказалось 16 лет

Водителю каршеринга, устроившего серьезное ДТП на Лиговском, оказалось 16 лет
Аккаунт приложения "Делимобиль" подросток приобрел за 3,5 тысячи рублей. Фото: vk.com/dorinspb

Подросток смог взять автомобиль в аренду через купленный аккаунт.

Днем 14 августа на перекресте Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых нет ни одного частного авто: два каршеринговых и два корпоративных.

По данным «Дорожного инспектора», результате аварии пострадала девушка-пешеход 1999 года рождения. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в нее попал отлетевший обломок автомобиля в результате столкновения.

Предположения очевидцев насчет того, что молодой человек на каршеринговом «Хендай Солярис», который отправил в «полет» «Ладу Ларгус», несовершеннолетний. Оказалось, что он 2002 года рождения и водительского удостоверения у него нет. Аккаунт приложения «Делимобиль» он приобрел за 3,5 тысячи рублей.

Очевидцы аварии рассказали, что после аварии юноша предпринял попытку сбежать, но прохожие его поймали. После он был доставлен в отдел полиции по подозрению в угоне.

По данным ГИБДД, около полудня 14 августа на Лиговском проспекте «Хендай Солярис» совершил столкновение с «Лада Ларгус» при выполнении поворота налево, после чего он столкнулся с рядом стоящими «Мини Купер» и «Фольксваген Поло».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка умерла на руках врачей после ДТП под Тосно.

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