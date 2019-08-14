Пенсионерка умерла на руках врачей после ДТП под Тосно

Женщина на Skoda выехала на “встречку” там, где этого нельзя было делать.

Утром на Московском шоссе столкнулись три машины. В аварии пострадали пять человек.

Авария произошла в Тосненском районе Ленобласти недалеко от поселка Ушаки в среду 14 августа, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Skoda выехала на “встречку” и врезалась в Hyundai и Peugeot. Обгон на этом участке был запрещен, но 42-летняя женщина за рулем проигнорировала дорожный знак.

Врачи, прибывшие на место обследовали водителей Hyundai и Peugeot, но те отказались от госпитализации. В Skoda 9-летний мальчик и женщина за рулем получили травмы средней тяжести. Пенсионерка, сидевшая сзади, скончалась на руках врачей.

Сейчас движение по М-10 восстановили в штатном режиме, о чем GazetaSPb сообщила ранее.