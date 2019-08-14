Движение по М-10 восстановили после смертельного ДТП у села Ушаки

Пять человек пострадали в аварии, включая 10-летнего ребенка.

Движение по автодороге “Россия” восстановили после ДТП с пострадавшими и погибшей женщиной. С 10 до 11 часов на трассе М-10 запустили реверсивное движение.

К 11:10 движение осуществляют в штатном режиме, сообщили GazetaSPb в ФКУ Упрдор “Северо-запад” 14 августа.

Авария произошла на 636,5 км федеральной трассы рядом с селом Ушаки в Тосненском районе Ленобласти: столкнулись три автомобиля Skoda, Hyundai и Peugeot. Пострадали пять человек, женщина за рулем французской машины скончалась в ходе оказания ей медицинской помощи. В число пострадавших попал 10-летний ребенок, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства аварии.

За прошлые сутки в Ленобласти произошло 52 ДТП, пострадали пять человек. В Петербурге число аварий достигло 348 с 19-ю пострадавшими.

Ранее GazetaSPb сообщила, что две машины попали в ДТП на Володарском мосту.