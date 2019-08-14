Две машины попали в ДТП на Володарском мосту

Последствия аварии на фото. Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Последствия аварии на фото. Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очевидцы выложили фото и видео двух помятых автомобилей.

Сегодня утром в районе девяти часов произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об аварии стало известно благодаря очевидцам, выложившим фото и видео в соцсети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам, причиной происшествия стала участница аварии LADA Priora, она «не успела повернуть налево».

На выложенных фото и видео проглядываются последствия аварии: один автомобиль за пределами проезжей части, оба транспортных средства заметно повреждены. Одна из машин пробита в области левых дверей, раскрошен бампер.

Детали случившегося неизвестны, данных по поводу пострадавших также нет.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на Маршала Блюхера.