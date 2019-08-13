На Маршала Блюхера произошло массовое ДТП

На Маршала Блюхера произошло массовое ДТП
Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали четыре автомобиля.

Инцидент произошел сегодня вечером, 13 августа. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социально сети «ВКонтакте», перед Кушелевской дорогой на проспекте Маршала Блюхера автомобиль Mercedes со встречной полосы пересек разделители и врезался в Nissan Qashqai, а Volkswagen Polo — в Toyota Camry.

Водитель Mercedes получил травмы. Состояние остальных водителей неизвестно.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на пересечении Сизова и Парашютной случилось ДТП с участием мотоциклиста. О случившимся рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

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