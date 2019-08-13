Автомобилист «уронил» мотоцикл на пересечении Сизова и Парашютной

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», водитель легкового автомобиля не увидел мотоциклиста и начал перестраиваться в левый ряд. В результате мотоциклист въехал в бок машине.

На прикрепленных фото видно, что мотоцикл лежит на земле, а на водительской двери автомобиля имеется вмятина.

«Уронили мотоцикл», — подписал фото очевидец.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате ДТП на Троицком мосту образовалась большая пробка. Иномарка перестраивалась через трамвайные пути, когда задела другую машину. О случившемся сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».