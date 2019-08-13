На Троицком мосту из-за ДТП образовалась большая пробка

В пробке стоят автомобили и трамваи. Фото: vk.com/spb_today

В пробке стоят автомобили и трамваи. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице ДТП затруднило движение по Троицкому мосту. Участниками аварии стали иномарки Hyundai Solaris и Mercedes.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», водитель Hyundai перестроился на трамвайные рельсы, в результате чего задел другой автомобиль. Обе иномарки остались без бамперов.

Автор записи также отметил, что пробка на мосту в сторону центра города начинается почти от Соборной мечети. На опубликованных фото видно, что среди машин стоят и трамваи.

Пользователи соцсети прокомментировали, что это уже вторая авария на Троицком мосту за сегодняшний день, 13 августа.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате ДТП на проспекте Косыгина были пострадавшие. На место вызвали три машины скорой помощи.