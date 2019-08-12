После ДТП на Косыгина вызвали три скорые

В аварии есть пострадавшие, но сколько и в каком они состоянии – не уточняется.

Все случилось в ночь с 12 на 13 августа на пересечении проспектов Косыгина и Передовиков. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля – «Опель» и «Хендай». Одна из машин въехала другой в бок, по какой причине – непонятно. В результате пострадали люди, им вызвали две кареты скорой помощи и реанимацию. На место также прибыли спецслужбы, которым предстоит разобраться в деталях инцидента.

Пользователи соцсети называют ДТП «жестким» и надеются, что пострадавшие останутся живы. Пока не поступало официальных данных об их состоянии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что бетономешалка перевернула легковушку в Калининском районе. Как именно все происходило, не рассказывается, но в соцсетях уверяют, что после столкновение автомобиль оказался на крыше. Петербуржцы не сообщают, есть ли пострадавшие, но после такой аварии водитель легковушки наверняка получил травмы.