Бетономешалка перевернула легковушку в Калининском районе

Бетономешалка перевернула легковушку в Калининском районе
Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадал ли кто-нибудь в результате аварии – не уточняется.

Все случилось в ночь с 12 на 13 августа в Калининском районе. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на «зебре» на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Лабораторного проспекта. Участниками ДТП стали две машины – бетономешалка и легковушка. Как именно все происходило, не рассказывается, но в соцсетях уверяют, что после столкновение автомобиль оказался на крыше. Петербуржцы не сообщают, есть ли пострадавшие, но после такой аварии водитель легковушки наверняка получил травмы.

На перекресток уже прибыли спецслужбы, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что молодого велосипедиста сбил автомобиль на Нахимова. Водительница выезжала от дома номер 15, когда наехала на молодого человека. Он ехал в это время по тротуару в левой части дороги. Молодой человек упал с велосипеда и получил травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

дтп калининский район
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