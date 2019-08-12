Молодого велосипедиста сбил автомобиль на Нахимова

Петербуржец получил травмы, но, кажется, несерьезные.

Все случилось 12 августа в Василеостровском районе. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали двое – автомобилистка и велосипедист. Водительница выезжала от дома номер 15, когда наехала на молодого человека. Он ехал в это время по тротуару в левой части дороги. Молодой человек упал с велосипеда и получил травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

Очевидцы отметили, что виновница ДТП повела себя не совсем адекватно, но не уточнили, что именно происходило. Не уточняется, вызвали ли на место аварии спецслужбы и карету скорой помощи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны подробности ДТП на дамбе в Санкт-Петербурге. Участниками аварии стали два автомобиля – «Ситроен» и «Лада». Первый въехал во вторую машину, в которою садились пассажиры. В результате столкновения «Ситроен» откинуло на пешехода – мужчина находился у дороги. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.