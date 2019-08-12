Стали известны подробности ДТП на дамбе в Петербурге

В результате аварии погиб пешеход.

Все случилось сегодня, 12 августа. Обо всем рассказали в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что авария произошла на дамбе Д-2 Невская сторона 118-119 километре КАД на внутреннем кольце. Участниками аварии стали два автомобиля – «Ситроен» и «Лада». Первый въехал во вторую машину, в которою садились пассажиры. В результате столкновения «Ситроен» откинуло на пешехода – мужчина находился у дороги. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Также удалось выяснить, что сейчас движение на участке осуществляется только по левой стороне.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Невском районе под колеса автомобиля угодил пешеход. Врачи забрали его в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.