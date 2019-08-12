В Невском районе под колеса автомобиля угодил пешеход

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Все случилось сегодня вечером, 12 августа, в Невском районе. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что участниками аварии стали «Фольксваген» и пешеход. ДТП произошло на Дальневосточном проспекте – мужчина 1981 года рождения переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда на него наехала машина. За рулем «Фольксвагена» сидел молодой водитель – 1995 года рождения.

В результате пострадавшему вызвали карету скорой помощи. Врачи забрали его в больницу, его состояние оценили как тяжелом. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на Стачек пострадали четыре человека– водитель и три пассажира, среди которых оказалась годовалая девочка. Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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В Невском районе под колеса автомобиля угодил пешеход