В ДТП на Стачек пострадали четыре человека

В ДТП на Стачек пострадали четыре человека
Фото: Pixabay

В том числе травмы получила маленькая девочка.

Все случилось сегодня, 12 августа, в Кировском районе. Обо всем рассказали сначала в социальных сетях, а потом информацию подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на проспекте Стачек. Участниками инцидента стали два автомобиля – «Шевроле» и «Хендай».

По предварительным данным, «Шевроле», поворачивая налево, въехал в другого участниками движения по собственной неосторожности. В результате травмы получили четыре человека – водитель и три пассажира, среди которых оказалась годовалая девочка. Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автобус насмерть сбил пешехода в Ленобласти. На трассе «Кола» произошел наезд крупногабаритного автобуса на пешехода. Мужчина скончался от полученных травм.

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