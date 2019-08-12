Автобус насмерть сбил пешехода в Ленобласти

Смертельный наезд произошел около двух часов ночи на 184 километре автомобильной трассы «Кола». Фото: pixabay

Смертельный наезд произошел около двух часов ночи на 184 километре автомобильной трассы «Кола». Фото: pixabay

На трассе «Кола» произошел наезд крупногабаритного автобуса на пешехода. Мужчина скончался от полученных травм.

В ночь на 12 августа в Лодейнопольском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и пешехода. По данным регионального УГИБДД, смертельный наезд произошел около двух часов ночи на 184 километре автомобильной трассы «Кола». Автобус марки Neoplan, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга сбили девушку-пешехода. По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения находясь за рулем автомобиля Suzuki, совершил наезд на девушку-пешехода 1995 года рождения. Пострадавшая переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.