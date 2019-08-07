В центре Петербурга сбили девушку-пешехода

Водитель иномарки сбил девушку вне зоне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГИБДД, утром 7 августа в Адмиралтейском районе города произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел у дома 5 по улице Подольской. По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения находясь за рулем автомобиля Suzuki, совершил наезд на девушку-пешехода 1995 года рождения. Пострадавшая переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

От удара пострадавшую откинуло на припаркованный поблизости автомобиль. В результате ДТП девушку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП ведется проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге автомобиль сбил мотоциклиста. В Санкт-Петербурге на Исполкомской улице мотоциклист попал под колеса автомобиля. Подробности ДТП неизвестны.