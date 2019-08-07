В Петербурге автомобиль сбил мотоциклиста

С мотоциклистом все в порядке. Фото: vk.com/spb_today

С мотоциклистом все в порядке. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на Исполкомской улице мотоциклист попал под колеса автомобиля.

Сегодня, 7 августа, произошло ДТП в центре Северной столицы. Очевидцы сообщили о случившемся в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Как указывает автор записи в соцсети, водитель автомобиля сбил мотоциклиста, а также добавил, что пострадавший «остался живой и невредимый».

Подробности ДТП неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП с пьяным водителем. Виновником случившегося оказался сотрудник автомойки. Мужчина угнал чужой автомобиль с места работы и столкнулся с другой машиной. Клиент автомойки сразу сообщил о пропаже в полицию, угонщика задержали по «горячим» следам.