Пьяный сотрудник автомойки в Петербурге угнал автомобиль, а после попал в ДТП

С автомойки на Якорной улице нетрезвый сотрудник угнал чужой автомобиль, после чего попал на нем в ДТП. Владельцем иномарки Ауди Q7 является директор коммерческой фирмы. После обнаружения пропажи, мужчина сразу обратился в полицию.

Сообщение о похищении автомобиля поступило 6 августа. Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника на 60 километре автодороги «Кола», где произошло ДТП. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отношении 35-летнего жителя Пермского края на месте происшествия составлен административный протокол за езду в нетрезвом состоянии. Также возбуждено уголовное дело.

Виновный находится под арестом, избирается мера наказания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании пьяного водителя, который попал в ДТП, а после заявил, что его автомобиль угнали. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.