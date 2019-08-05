Пьяный петербуржец попал в ДТП и сказал, что его автомобиль угнали

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем марки «Мазда» и совершил наезд на бордюр.

Желая избежать ответственности, он скрылся с места происшествия. Затем мужчина припарковал автомобиль по другому адресу и сообщил в экстренные службы о якобы хищении его машины, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Таким образом, гражданин совершил заведомо ложный донос о преступлении, нарушив часть 1 статьи 306 УК РФ. Спустя несколько дней мужчина в отделении полиции Василеостровского района в письменной форме повторил сказанную им информацию.

Уголовное дело передано для дальнейшего рассмотрения в Василеостровский районный суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленобласти хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу.

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