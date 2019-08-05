Житель Ленобласти хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу

В воскресенье, 4 августа, в отделение полиции Кировского района Ленинградской области поступила информация о ранении человека.

Сотрудникам полиции стало известно, что в одной из квартир дома 4 по улице Пушкинской в городе Кировске 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение.

Полицеские прибыли на место и обнаружили пострадавшего с простреленной стопой и гладкоствольный обрез, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что в ходе застолья с 32-летнем приятелем потерпевший решил похвастаться обрезом, выронил его, в связи с чем произошел самопроизвольный выстрел. Мужчина был госпитализирован.

Полиция проводит проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы ранним утром заметили на реке Неве масляные пятна.