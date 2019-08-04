Петербуржцы заметили на Неве масляные пятна

Жители Санкт-Петербурга обнаружили утром в воскресенье, 4 августа, неясные разводы на поверхности реки Невы.

Очевидцы сфотографировали странное явление и опубликовали в сообщества «РЫБАЦКОЕ — наш район!» в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы предположили, что пятна на реке являются масляными. На такие предположения их натолкнул внешний вид разводов. Отметим, что время снимка — ранее утро — около 04:00 часов.

Пользователи социальной сети стали шутить в комментариях на эту тему: «Это все специально выброшено в такое время, когда меньше свидетелей».

Ранее, 3 июля, горожане уже замечали пятна в Неве в районе Литейного моста. Предположительно, разводы были связаны с отходами от нефтепродуктов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель бетономешалки сливал бетон у живых домов на Ржевке в Санкт-Петербурге.