Водитель бетономешалки сливал бетон у живых домов на Ржевке

Жители Санкт-Петербурга сфотографировали бетономешалку и пожаловались на водителя, который сливал бетон прямо у жилых домов.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга местные жители поделились негодованием в социальных сетях, вызванным безответственным водителем бетономешалки. Они рассказали, что мужчина сливает бетон из машины возле жилых домов на Ржевке, на Всеволожской улице.

В сообщении очевидцев уточняется, что бетонные лужи раньше появились по ночам, однако водитель решил слить груз днем. Местные жители перегородили ему дорогу, стали снимать его, в связи с чем водитель скрылся.

Отмечается, что то же транспортное средство было поймано сегодня у приюта Ильинка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети книжных магазинов «Буквоед» случился технический сбой. На работу магазинов это не повлияло.