В сети книжных магазинов «Буквоед» случился технический сбой

В сети книжных магазинов «Буквоед» случился технический сбой
Магазины продолжают работать. Фото: Google Maps

В воскресенье утром, 4 августа, в крупной книжной сети книжных магазинов «Буквоед» случился сбой технического характера.

Об инциденте сообщили представители компании. Отмечается, что в некоторых магазинах сети, в том числе в Санкт-Петербурге, на время отключены поисковые терминалы. Кроме того, сбой сказался на доставку интернет-заказов, который дойдут до получателей с небольшой задержкой.

На данный момент книжные магазины «Буквоед» продолжают работать в штатном режиме. Специалисты горячей линии активно принимают обращения. Представители компании заявили, что в скором времени проблема будет решена и на работе магазинов это практически не скажется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре Санкт-Петербурга на Марата.

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