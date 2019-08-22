Мужчина сел на десять лет за убийство пассажира в автобусе

Мужчина сел на десять лет за убийство пассажира в автобусе
Мужчину осудили за убийство пассажира автобуса. Фото: Baltphoto/Валентин егоршин

В Ленобласти суд приговорил 60-летнего мужчину к дести годам и одному месяцу в исправительной колонии строгого режима. Его обвиняют в убийстве пассажира автобуса.

Суд установил, что 16 февраля 2019 года мужчина, будучи пьяным, сел в рейсовый автобус «Себеж — Пустошка — Петербург». В салоне у него возник конфликт с одним из пассажиров — 42-летним мужчиной.

Когда автобус проезжал по Гатчинской объездной дороге, нетрезвый пассажир подошел к своему оппоненту и нанес ему несколько ударов ножом в шею и в область правого предплечье. Пассажир в этот момент сидел спиной к нападавшему. От полученных травм он скончался.

«После совершенного убийства, размахивая ножом, мужчина угрожал убийством 35-летней спутнице погибшего», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петроградском районе водитель BMW с ножом напал на пешехода.

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