Водитель BMW напал с ножом на пешехода на Петроградке

Вчера вечером в Петроградском районе Петербурга произошла стычка между водителем иномарки и пешеходом, в результате которой последнего госпитализировали в больницу.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, сообщение о драке возле дома 26 по Каменноостровскому проспекту поступило в полицию ночью 18 августа.

Правоохранители оперативно прибыли по указанному адресу и установили, что конфликт произошел между водителем автомобиля марки BMW и 30-летним пешеходом. В ходе словесной перепалки водитель достал нож и ранил пешехода, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него непроникающее ранение. Полиция проводит проверку по факту произошедшего и разыскивает преступника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранника бара ударили ножом в Тихвине. Было установлено, что около одного из баров по площади Свободы мужчина 1997 года рождения, в ходе возникшей ссоры, набросился на пострадавшего с ножом, после чего скрылся с места происшествия.