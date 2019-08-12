Охранника бара ударили ножом в Тихвине

Злоумышленник ударил ножом охранника ЧОП возле одного из баров по площади Свободы в городе Тихвин Ленобласти.

Согласно информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 августа в полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что мужчина 1990 года рождения, работающий охранником ЧОП, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Было установлено, что около одного из баров по площади Свободы мужчина 1997 года рождения, в ходе возникшей ссоры, набросился на пострадавшего с ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге неизвестный угрожал ножом женщине и похитил у нее два смартфона. Сотрудники правоохранительных органов Невского района разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на женщину.