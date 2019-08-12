В Петербурге неизвестный угрожал ножом женщине и похитил у нее два смартфона

неизвестный злоумышленник начал угрожать женщине ножом, после чего открыто похитил у нее два мобильных телефона. Фото: Pixabay

неизвестный злоумышленник начал угрожать женщине ножом, после чего открыто похитил у нее два мобильных телефона. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Невского района разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник, угрожая потерпевшей ножом, похитил у нее два телефона.

Согласно данным главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье, 11 августа, правоохранители Невского района получили сообщение от женщины 1980 года рождения. Она рассказала, что в тот же день возле одного из домов по улице Белышева, неизвестный злоумышленник начал угрожать ей ножом, после чего открыто похитил у нее два мобильных телефона и скрылся с места происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Преступника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Луге гражданин СНГ ударил ножом местного жителя. В Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений жителю Луги. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.