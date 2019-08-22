Продавца обвиняют в инсценировке кражи в салоне «Билайна»

В салоне "Билайн" похитили имущество на более чем 900 тыс. рублей. Фото: flickr.com

В салоне "Билайн" похитили имущество на более чем 900 тыс. рублей. Фото: flickr.com

В Василеостровский районный суд Петербурга направлено дело об инсценировке кражи в салоне сотовой связи «Билайн». Одним из предполагаемых участников преступления был продавец магазина.

Фигурантами дела проходят четыре жителя Петербурга, сообщает прокуратура. По версии следствия, они договорились инсценировать кражу в салоне «Билайна». Пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, двое других зашли в магазин и для правдоподобности напали на своего соучастника — сотрудника салона.

Злоумышленники похитили имущество на более чем 900 тыс. рублей. Когда они скрылись, продавец вызвал полицию.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поселке Металлострой Ленинградской области раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью 5 тыс. рублей. Подозреваемый, 40-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде.