Молодого петербуржца поймали у завода с медным кабелем в руках

Молодого петербуржца поймали у завода с медным кабелем в руках
Моток медной проволоки имеет вес в 25 кг. Фото: pixabay.com

Жителя Василеостровского района подозревают в краже с предприятия.

Жителя Василеостровского района Петербурга подозревают в краже кабеля. 27-летнего молодого человека задержали недалеко от завода на Кожевенной линии Васильевского острова.

Наряд Росгвардии на патруле увидел на улице мужчину, который уходил от территории предприятия с сумкой. Из нее торчал медный кабель. Когда пешеход увидел автомобиль правоохранителей, то попытался скрыться, сообщили GazetaSPb в УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти 22 августа.

Молодого человека быстро поймали. Он не смог объяснить происхождение кабеля и путался в показаниях, так что его передали в отдел полиции. Моток медной проволоки имеет вес в 25 кг.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец пытался продать арендованное авто.

Василеостровский район завод кража росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гигантский валенок начинает путешествие по Ленобласти
Работы на мосту через реку Лубья продлили до сентября
Петербуржцу, получившему сильный ожог от борщевика, не потребовалась операция
Молодого петербуржца поймали у завода с медным кабелем в руках
Продавца обвиняют в инсценировке кражи в салоне «Билайна»
В Выборгском замке нашли вход в подземелье
Сквер в центре Петербурга благоустроили по проекту местной жительницы
В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых