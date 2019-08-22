Молодого петербуржца поймали у завода с медным кабелем в руках

Жителя Василеостровского района подозревают в краже с предприятия.

Жителя Василеостровского района Петербурга подозревают в краже кабеля. 27-летнего молодого человека задержали недалеко от завода на Кожевенной линии Васильевского острова.

Наряд Росгвардии на патруле увидел на улице мужчину, который уходил от территории предприятия с сумкой. Из нее торчал медный кабель. Когда пешеход увидел автомобиль правоохранителей, то попытался скрыться, сообщили GazetaSPb в УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти 22 августа.

Молодого человека быстро поймали. Он не смог объяснить происхождение кабеля и путался в показаниях, так что его передали в отдел полиции. Моток медной проволоки имеет вес в 25 кг.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец пытался продать арендованное авто.