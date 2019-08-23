В Петербурге может появиться Совет по национальным вопросам

Врио губернатора Александр Беглов на встрече в Доме национальностей поддержал идею создания нового ведомства.

Вчера 22 августа в Доме национальностей на Моховой улице состоялась встреча Александра Беглова и руководителей национально-культурных объединений и представителей регионов России.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга в беседе с участниками встречи отметил, что в Петербурге, возможно, будет создан специальный Совет по национальным вопросам, сообщает Смольный.

Политик заявил, что в городе должны быть условия для сохранения национальных культур народов, проживающих на его территории.

На данный момент в городе официально зарегистрированы 137 национальных организаций и проводится множество культурных мероприятий, посвященных разным культурам.

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