Самолет, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Самару

По неизвестным причинам незадолго после вылета лайнер вернулся в аэропорт вылета.

Самолет Boing-737 вылетел из самарского аэропорта Курумоч в 22:14 по местному (21:14 по московскому) времени в аэропорт Пулково. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, лайнер через несколько минут после вылета направился обратно в Самару.

Рейс 5N532 успел долететь только до Нижнего Новгорода, а затем развернулся и в 00:20 уже сел снова в самарском аэропорту. Причины экстренного возвращения не сообщаются.

Одна из пассажирок рассказала, что через 40 минут после взлета экипаж объявил, что лайнер возвращается по техническим причинам. Также женщина подчеркнула, что в салоне было очень жарко и душно. На борту судна находилось 140 человек, из них много детей. У трапа пассажиров встретили работники МЧС и скорая помощь.

Всем предоставили бесплатное питание и воду, а также пообещали отправить в Петербург ближайшими рейсами.

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