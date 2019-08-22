В Петербурге испытают новые модели автобусов

В Петербурге представили новые автобусы. Фото: комитет по транспорту

В Петербурге представили новые автобусы. Фото: комитет по транспорту

Новые автобусы прибыли в Петербург для испытания на городских маршрутов. Оценить их предстоит водителям, пассажирам и техническим специалистам.

Презентация новинок автобусного транспорта состоялась 22 августа, сообщает комитет по транспорту.

Петербург первым в России опробует низкопольный электробус «Сириус» производства АО «Стройтранс» из Вологды. Модель оборудована климатической и мультимедийной системами и приспособлена для маломобильных пассажиров. Тестирование автобуса пройдет на маршруте №128.

Автобусы мирового производителя Mercedes-Benz CONECTO испытают на маршрутах №№ 39 и 39Э. Вместимость их составляет 94 и 138 пассажиров. Особенность модели — эргономичные сидения и кондиционер.

Подобные тесты проводятся в городе ежегодно. Их результаты помогают СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сформировать требования к будущим закупкам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Пассажиравтотранс» отменил тендер на покупку 200 новых автобусов.