«Пассажиравтотранс» отказался от закупки современных автобусов

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отменил тендер на покупку 200 новых автобусов стоимостью за 3,4 миллиарда рублей.

В соответствующем документе, размещенном на сайте госзакупок сообщается, что закупка была отменена по причине внесения корректировок в конкурсную документацию. В организации рассказали, что в скором времени будет проведен новый запрос цен, после чего аукцион объявят вновь. По словам представителя компании, необходимость в отмене тендера появилась в связи с запросами, поступившими на площадку.

Планировалось, что 200 новых автобусов поступят в Петербург партиями в период с октября 2019 года по март 2020 года. Автобусы будут приспособленными для пассажиров с ограниченными возможностями и оборудованы устройствами бесконтактной оплаты проезда, а также зарядными устройствами для мобильных телефонов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге назвали самый загруженный автобусный маршрут. Чаще всего жители Северной столицы ездят на транспорте, который связывает Фрунзенский и Центральный районы.