В Петербурге назвали самый загруженный автобусный маршрут

В 2019 году маршрут No74 станет одним из направлений, на которых будет возможно послушать аудиогида «Культурный маршрут». Фото: avtobus.spb.ru

В 2019 году маршрут No74 станет одним из направлений, на которых будет возможно послушать аудиогида «Культурный маршрут». Фото: avtobus.spb.ru

Чаще всего жители Северной столицы ездят на транспорте, который связывает Фрунзенский и Центральный районы. Таким автобусом оказался No 74.

Сотрудники СПб ГУП «Пассажиравтотранс» назвали маршрут данного автобуса самым популярным и загруженным.

Известно, что с начала года по данному маршруту проехали 4 миллиона 400 тысяч пассажиров.

В 2019 году маршрут No74 станет одним из направлений, на которых будет возможно послушать аудиогида «Культурный маршрут». Пока что аудиогид распространен на восьми общественных транспортах.

Аудиогид ознакомит пассажиров Петербурга с историй города, расскажет о достопримечательностях, а также исторических фактах. Запись имеется как на русском, так и на английском языках. Приложение находится в общем доступе, скачать его пассажиры смогут сканировав QR-код в транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о закупке новых автобусов для города.