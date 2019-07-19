«Пассажиравтотранс» закупит новые автобусы на 3,4 млрд рублей

Автобусный парк пополнится на 200 транспортных средств.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс», уточняя, что новую технику планируют купить до 2020 года. Часть автобусов появится в парке уже в октябре текущего года – со временем их будет становиться все больше. Половина из них будут рассчитаны на перевозку сотни пассажиров, а остальные смогут вместить до 163 человек. Сейчас ГУП «Пассажиравтотранс» ищет предприятие, которое сможет обеспечить их самой крупной партией автобусов за последние годы. Поставщика выберут на конкурсной основе, сумма контракта – 3,4 миллиарда рублей. В объявлении сказано, что средства выделит из своего бюджета само предприятие.

Известно, что новые автобусы будут с низким полом, чтобы благодаря им могли передвигаться по городу все маломобильные граждане – в том числе инвалиды. В салоне будет бесконтактная оплата проездка и возможность зарядить телефон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автобусы и троллейбусы поменяют маршруты из-за ремонта на Просвещения.