Автобусы и троллейбусы поменяют маршруты из-за ремонта на Просвещения

В Петербурге с 12 июля начинаются дорожные работы на проспекте Просвещения. Свои маршруты изменят девятнадцать автобусов и три троллейбуса.

Корректировки вносятся в трассы автобусных маршрутов №№ 60, 75, 80, 99, 104, 121, 123, 143, 148, 167, 173, 180, 198, 397, 433, 435, 436, 555, 567 и троллейбусных маршрутов №№ 4, 13, 21.

Работы на проспекте Просвещения будут вестись поэтапно с 12 по 30 июля. Первым для проезда закроется участок от улицы Композиторов до улицы Симонова. Он будет недоступен для проезда с 12 по 13 июля.

Участок от улицы Композиторов до улицы Хошимина закрывается 14 июля. На следующий день, 15 июля, будет перекрыт участок от улицы Симонова до улицы Хошимина и т.д.

Последним, с 29 по 30 июля, перекроют участок от улицы Ивана Фомина до проспекта Энгельса. Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на сайте КРТИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вход на станцию метро «Улицы Дыбенко» ограничат с 15 июля по 30 августа из-за ремонта эскалаторов.