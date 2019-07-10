Ремонт эскалаторов на 1,5 месяца ограничит вход на станцию «Улица Дыбенко»

На станции метро «Улица Дыбенко» модернизируют эскалаторы. Это отразится на режиме работы петербургской подземки.

Ремонтные работы начнутся 15 июля и завершатся 30 августа. В связи с этим в работу наземного вестибюля станции вносятся корректировки.

«По рабочим дням с 07-45 до 09-00 вход в вестибюль ограничен», — уточнили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Пассажиров просят учитывать проведение работ при пользовании подземкой и заранее планировать маршруты поездок.

Улица Дыбенко — конечная станция «оранжевой» линии Петербургского метрополитена. Имеет выход к проспекту Большевиков и улице Дыбенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станцию метро “Академическая” открыли после капитального ремонта. Работы длились почти год — с августа 2018-го. Сейчас станция работает в обычном режиме. Доступ к неё открывается с 5:35 утра.