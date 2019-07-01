Станцию метро “Академическая” открыли для петербуржцев

Автобусы и маршрутки Калининского района возвращаются на прежние маршруты.

Станцию метро “Академическая” открыли после капитального ремонта, которые продолжался почти год — с августа 2018-го.

Доступ на станцию «красной» ветки открыт с 5:35 утра. Несколько автобусов (102, 153, 178 и 61) и маршрутных такси (к-9, к-72, к-93, к-131 и другие), которые меняли маршрут из-за ремонта, вернулись на прежние трассы.

“Академическая” принимала до 1,6 млн посетителей в месяц до закрытия на ремонт. Она является одной из самых загруженных станций “красной” ветки метрополитена — популярнее оказываются лишь “Чернышевская” и вторые вестибюли “Площади Восстания”, “Ленинского проспекта” и “Проспекта Ветеранов”.

“Академическую” впервые открыли в 1975 году. Она расположена на глубине примерно в 64 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гендиректор “Метростроя” уверен, что новые станции можно ввести в эксплуатацию к осени.