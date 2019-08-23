Движение в Колпино будет ограничено велопробегами

Петербуржцы примут участие в двух велопробегах на этой неделе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцы примут участие в двух велопробегах на этой неделе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

24 и 25 августа пройдут два велопробега, из-за чего будет ограничено движение транспорта в Приморском район и в Колпино.

Спортивные мероприятия запланированы на ближайшие субботу и воскресенье. Первый велопробег под названием «Приморская восьмерка» остановит движение по следующему маршруту:

По Дибуновской улице от Липовой аллеи до улицы Савушкина, по улице Савушкина от Дибуновской улиц до Планерной улицы, по Планерной улице от улицы Савушкина до улицы Оптиков, по улице Оптиков от Планерной улицы до Мебельной улицы, по Мебельной улице от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта, по Шуваловскому проспекту от Мебельной улицы до улицы Оптиков, по улице Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы, по Яхтенной улице от улицы Оптиков до Богатырского проспекта. Транспортное движение будет ограничено в течение час с 10:45 до 11:45.

Второй велопробег с названием «Вело-Колпино 2019» пройдет в городе Колпино. В промежуток с 13:00 до 14:00 по очереди перекроют:

Адмиралтейскую улицу от Советского бульвара до Пролетарской улицы, Пролетарскую улицу от Адмиралтейской до Братьев Радченко, по Братьев Радченко от Пролетарской до проспекта Ленина, по Ленина от улицы Братьев Радченко до Советского бульвара, по Советскому бульвару от проспекта Ленина до Адмиралтейской улицы.

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