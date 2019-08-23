В Петербурге открылся турнир, посвященный Юрию Морозову

Юношеские сборные поборются за победу в турнире вплоть до 25 августа. Фото: фк "Зенит"

Юношеские сборные поборются за победу в турнире вплоть до 25 августа. Фото: фк "Зенит"

В память о великом тренере сыграют лучшие молодежные сборные Европы.

Вчера 22 августа начался XIV международный турнир по футболу, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова.

Участие в нем примут молодые сборные, в их составе футболисты восьми команд, рожденные в 2004 году.

Ученики академии «Зенит» с наставниками Дмитрием Поляковым и Андреем Аршавиным сыграют на предварительном этапе с командой «Ювентус» из Италии, греческой сборной «Олимпиакос» и с футболистами из Мадрида командой «Атлетико».

Затем пройдут игры во второй группе, а по две лучшие команды из каждой группы сразятся в полуфинале. Победившие померятся силами в финале турнира.

Мероприятие проводится в северной столице с 2006 года, сначала его курировал «Зенит» совместно с фондом «Мастер-класс Михаила Бирюкова», но сейчас организацией занимается только футбольный клуб.

Ранее GazetaSPB сообщила о благотворительной акции «Синий квадрат», ее футболисты «Зенита» провели в Эрмитаже 22 августа.