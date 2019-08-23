Жителя Волхова поймали пьяным за рулем второй раз

Мужчине предстоит отработать 200 часов. Также ему запретили садиться за руль на протяжении двух лет.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области. Решение принял Волховский городской суд региона – местного жителя обязали отработать 200 часов, а также запретили ему управлять транспортом на два года.

30-летнего мужчину поймали пьяным за рулем уже во второй раз. Первый случился в январе 2019 года. Тогда его задержали, но водитель отделался штрафом. Во второй раз мужчину уличили в нарушении правил дорожного движения в мае – он управлял мопедом. На этот раз в отношении него возбудили уголовно дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погоня за пьяным водителем на Ленинском закончилась стрельбой. Мужчину задержали и доставили в отделении полиции. В его отношении составили протокол об административном нарушении.