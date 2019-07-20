Погоня за пьяным водителем на Ленинском закончилась стрельбой

Мужчина пытался скрыться от полицейских, но у него ничего не вышло.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погоня случилась вечером в пятницу в Кировском районе. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать пьяного водителя, который решил, что сможет остаться безнаказанным. За нарушителем закона на «БМВ» пришлось устроить погоню, но спустя какое-то время полицейские применили табельное оружие. Выстрел в воздух заставил пьяного автомобилиста одуматься и сдаться. Мужчину задержали и доставили в отделении полиции. В его отношении составили протокол об административном нарушении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Гражданке пьяный обматерил и ударил участкового. Он совершал противоправное действие возле одного из домов, когда его попытались задержать.