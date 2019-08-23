Ночью в деревне Проголь горела баня

Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров, данных о пострадавших не поступало.

Все случилось сегодня, 23 августа, в Тихвинском районе Ленинградской области. Обо всем сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. В деревне Проголь горела баня, огонь успел охватить 96 квадратных метров. На место прибыли семь пожарных двух дежурных смен – 61 и 63 пожарно-спасательных частей. С пожаром удалось справиться к половине пятого утра. Что стало причиной возгорания – непонятно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Варшавской улице потушили два автомобиля — BMW и Range Rover.

Люди вызвали спасателей примерно в час ночи 23 августа. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыл на место происшествия – в процессе ликвидации возгорания привлекли девять человек с двумя единицами спецтехники.