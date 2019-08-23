На Варшавской потушили два автомобиля

В машинах все сгорело. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В машинах все сгорело. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В машинах сгорело все, что могло. Что стало причиной – непонятно.

Все случилось этой ночью, 23 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В Московском районе на Варшавской улице пылали две машины — BMW и Range Rover.

Люди вызвали спасателей примерно в час ночи. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыл на место происшествия – в процессе ликвидации возгорания привлекли девять человек с двумя единицами спецтехники. С пожаром удалось справится к половине третьего ночи. По предварительным данным, никто не пострадал. Как именно все случилось – непонятно, сообщают в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что масштабный пожар на Складской тушат с вертолета. Из здания эвакуировали 200 человек. По непроверенной информации, есть двое пострадавших.

В ликвидации пожара задействованы по меньшей мере 224 человека и 49 единиц техники.